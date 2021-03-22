Известный российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, рассказал о переменах в своей жизни
Как передает Politeka.net, об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм.
В связи с карантином у Максимом Галкина, как и у многих звезд отменились концерты. Поэтому много времени он проводил в своем замке с супругой и детьми Гарри и Лизой. Но вскоре, похоже, это изменится. Максим и снова собиреатся на гастроли.
«На гастроли! Не прошло и года», - заявил Галкин и опубликовал свое селфи с защитной маской на лице.
Отметим, известие обрадовало поклонников артиста.
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«Здорово», «Удачных познавательных гастролей и встреч», «Максим, не узнал», «Поздравляю, зеленоглазый!», «Ну наконец-то🔥когда-то же должна начинаться обычная и привычная жизнь артиста», "В таком виде?", «Вот как раз год прошёл. А как быстро, а как много поменялось в нашей жизни», «В добрый путь», - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Галкин рассказывал, что он почти не выходит за границы замка, но из-за огромного сада и двора совсем не чувствует себя на карантине. Он пошутил, что скорее ощущает себя «на курорте».
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