Фанаты откопали новое фото примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой

Как сообщает Politeka.net, примадонна российской эстрады Алла Пугачева уже завершила активную сценическую карьеру и выступает лишь изредка за большие деньги – в основном на частных корпоративах. Звезда после выхода на пенсию вместе с молодым мужем занялась воспитанием детей – близнецов Гарри и Лизы, которых паре родила суррогатная мать. И хотя артистка больше не дает концертов, фанатов у нее не поубавилось – в соцсети Instagram есть множество фан-страниц, на которых поклонники обмениваются снимками и делятся новостями о жизни Аллы Борисовны.

Так, недавно в одном и таких фан-аккаунтов опубликовали очаровательное фото примадонны, на котором она выглядит очень свежо и молодо, правда, лицо артистки как будто восковое. Пугачева запечатлена, видимо, в уютном кафе, а перед камерой появилась в необычном образе. На ней светлая широкая кофта с интересным принтом, а сверху она надела прозрачную светлую накидку. Волосы Аллы Борисовны распущены в небрежно укладке, а на ее лице легкий макияж, она сидит в интересной позе, запустив руки в волосы, и мило улыбается, смотря в объектив.

В подписи к фотографии привели цитату 71-летней Пугачевой о старости: "И вот мне так это надоело, что все пишут, обвиняют: "Старая, старая". Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы»". Тем не менее фанаты в восторге от того, как выглядит звезда, ее засыпают комплиментами и восторженными комментариями.

Напомним, грустная Пугачева выдала себя, заговорив о важном: "Главное, чтобы вы не забывали...".

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