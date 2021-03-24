Известная пара российских звезд 71-летняя Пугачева и ее муж комик Максим Галкин продолжают будоражить умы поклонников, в добавок ко своим фото родители создали аккаунты своих детей, которые изо дня в день набирают все больше популярности

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Лизы Галкиной появилось недетской фото малышки с профессиональным мейкапом.

"Красавица, вся в маму ❤️😍", - подписали фото авторы паблика.

Беззубая, зато с красной помадой, девочка мило улыбается. На девочке милое платьице и взрослый макияж. За страницей юной дочери знаменитых родителей наблюдает более 782 тысяч поклонников. Такой многотысячной аудиторией может похвастаться не каждый.

Они безудержно хвалят девчушку. Однако макияж в столь раннем возрасте вызвал недоумение даже у заядлых любителей знаменитых Пугачевой и Галкина.

"Светлая девочка☀️🌟🌻", "Ой, а зубки уже забрала Зубная фея", "Конечно, красавица❤️", "И, конечно же, в маму❤️ 💖💝", "Опять зубы выпали или это старое фото?", "Лизонька губки накрасила!!!!", "Очень милая,но на Аллу совсем не похожа", "Красавица ❤️❤️❤️😍😍😍👏👏👏", "Зачем девочку накрасили? Она и так прекрасна", "Без зубья, но красавица !!!", "Она и так симпотяшка, зачем ребенка красить??", "В Аллу???", - прокомментировали фанаты.

Напомним, что 71-летняя Пугачева пощеголяла ножками в молодежном платье перед Галкиным: "35, не больше"

Как сообщала Politeka, Пугачева щегольнула стройными ножками на каблуках рядом со стильно одетой Лизой: "дочь берет пример с мамы"

Также Politeka писала, что Пугачева в рваных джинсах выплясывала на публике вместе с дочкой, кадры уже в Сети: "Лиза, будь умнее!"