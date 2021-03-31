Певица и комик, Алла Пугачева и Максим Галкин соответственно, занимаются воспитанием двух детей и часто делятся с поклонниками кадрами с чадами

Малыши двух артистов, Гарри и Лиза, родились в 2013 году, передает Politeka.net. На тот момент Пугачевой было 64 года, а ее супругу - 37 лет. Звездные родители воспользовались услугами суррогатной матери.

Сейчас ребятишкам уже по семь лет. По мнению фанатов, дети растут очень умными и воспитанными. Также у обоих проявляются и артистичные способности.

На одном из последних видео, размещенном в Инстаграме Пугачевой, Лиза похвасталась своим талантом к пародии. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Девочка позировала за столом, а за кадром слышался голос ее матери.

"Лиза, покажи нам девочку из Инстаграм какую-нибудь", - сказала примадонна.

Девочка пококетничала на камеру, и скопировав известную блогершу, показала сердечко руками.

"Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи. 🙏", - подписано видео.

За пять часов публикация собрала почти 160 тысяч просмотров и много комментариев:

"Ну, какое же Лизок чудо ❤️❤️❤️🙏😘", "Какая потрясающая актёрская работа 😍🔥", "пародия на Бузову!!!", "Красота от Мамы! А пародии от Папы😆❤", "Не давайте ребенку смотреть Бузову😂", "Бузову показала 👏👏👏👏👏👏👏", "Какая прелесть Лизонька😍", "Маленькая кокетка😍🙌🌹🌹🌹🎁", "👏 Артистичная девочка! С юмором и воспитанием! Правильное детство 🙏🥰", "А Лиза Бузову изображает прямо один в один !!!".

Напомним, что 71-летняя Пугачева пощеголяла ножками в молодежном платье перед Галкиным: "35, не больше"

Как сообщала Politeka, Пугачева щегольнула стройными ножками на каблуках рядом со стильно одетой Лизой: "дочь берет пример с мамы"

Также Politeka писала, что Пугачева в рваных джинсах выплясывала на публике вместе с дочкой, кадры уже в Сети: "Лиза, будь умнее!"