Певица Кристина Орбакайте, дочь известной Аллы Пугачевой, произвела фурор новым семейным видео

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с 9-летней дочкой Клавдией и мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кристина и Клавдия занимались математикой. Певица, практически без косметики, сидела за столом в гостиной в уютном домашнем образе, в больших очках. Девочка стояла рядом, читая задания и решая задачку - причем сразу на двух языках, ипанском и английском. Орбакайте изумленно смотрела на нее, пытаясь вникнуть в суть задания. Отец семейства снимал происходящее на камеру, робко вклинившись посередине: "Мама, можно и на русском?", но был проигнорирован.

"Математика на двух языках, совсем маму запутала 🤷🏼‍♀️", - подписала кадры Орбакайте, признавшись в комментариях, что дочь знает уже три языка.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и хвалить не только дочь Кристины, но и двойню Пугачевой, семилетних Гарри и Лизу, мол, такие же образованные и умные:

"Прям видно, очень хорошая, не избалованная девочка!"

"Вот это идеальное произношение! 👏"

"мне нравится семья Пугачевой и Кристины. Все умные, начитанные, дети и их родители"

"Всегда приятно наблюдать за семьей Галкин-Пугачева, и Орбакайте. Что не скажешь о Киркоровских детях. На мой взгляд какие-то затюканые дети, а от старшей так вообще высокомерием веет"

"Умница, красавица Клава"

"Клава, какая ты умница!!! Так отлично объясняет, рассказывает!!! Маленькая принцесса и красоточка!!! 🔥❤️"

"Умничка 👍 какая красавица выросла"

"Для Кристины, Клава это прям утешение, подарок Бога!!! Клёвая девчуля!!!"

"🙌 Мама что то пригрустнела..."

Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".