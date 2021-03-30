Певица Кристина Орбакайте, дочь известной Аллы Пугачевой, произвела фурор новым семейным видео
Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с 9-летней дочкой Клавдией и мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Кристина и Клавдия занимались математикой. Певица, практически без косметики, сидела за столом в гостиной в уютном домашнем образе, в больших очках. Девочка стояла рядом, читая задания и решая задачку - причем сразу на двух языках, ипанском и английском. Орбакайте изумленно смотрела на нее, пытаясь вникнуть в суть задания. Отец семейства снимал происходящее на камеру, робко вклинившись посередине: "Мама, можно и на русском?", но был проигнорирован.
"Математика на двух языках, совсем маму запутала 🤷🏼♀️", - подписала кадры Орбакайте, признавшись в комментариях, что дочь знает уже три языка.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное и хвалить не только дочь Кристины, но и двойню Пугачевой, семилетних Гарри и Лизу, мол, такие же образованные и умные:
"Прям видно, очень хорошая, не избалованная девочка!"
"Вот это идеальное произношение! 👏"
"мне нравится семья Пугачевой и Кристины. Все умные, начитанные, дети и их родители"
"Всегда приятно наблюдать за семьей Галкин-Пугачева, и Орбакайте. Что не скажешь о Киркоровских детях. На мой взгляд какие-то затюканые дети, а от старшей так вообще высокомерием веет"
"Умница, красавица Клава"
"Клава, какая ты умница!!! Так отлично объясняет, рассказывает!!! Маленькая принцесса и красоточка!!! 🔥❤️"
"Умничка 👍 какая красавица выросла"
"Для Кристины, Клава это прям утешение, подарок Бога!!! Клёвая девчуля!!!"
"🙌 Мама что то пригрустнела..."
Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".