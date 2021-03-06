Известная российская певица Кристина Орбакайте показала новый стильный а элегантный образ накануне 8 марта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, в аккаунте Орбакайте появилась подборка фото, на которых она позирует в роскошном черном костюме, который подчеркивает ее стройную фигуру и изящные черты.

"Встречаем самый главный весенний праздник вместе! 8 марта, Первый канал, в 10:20 праздничный концерт "Признание в любви". Пусть музыка, любовь и нежность распускаются в вашей душе, как первые весенние цветы", - написала она.

На новых фотографиях на Орбакайте можно увидеть блузку черного цвета с объемными рукавами, а также черные брюки и красные классические туфли. Также элегантный образ певицы подчеркнут и другими красными деталями - узорами на блузке и красной помадой на губах.

Также можно заметить, что хоть Орбакайте и выбрала довольно сдержанный образ, однако зону декольте все же подчеркнула блузкой с вырезом.

В комментариях звезду засыпали комплиментами, однако были и те, кто раскритиковал артистку за "траурную" одежду.

"Шикарная", "Красивая", "На весенний концерт в черном костюме...", "Да уж, не могут лнаши звезды порадовать красивым нарядом на праздник, вечно в черном, как на траур", - пишут в комментариях.

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красавиц: Пугачева может гордиться.

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть редкое фото:"они совсем не похожи".

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