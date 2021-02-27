Співачку Крістіну Орбакайте показали з усіма її дітьми
Як передає Politeka.net, рідкісне фото з'явилося на одній з фан-сторінок в мережі Instagram.
"Христина з дітками", - йдеться у підписі.
На знімку 49 – річна дочка Пугачової в чорній блузці з глибоким вирізом на грудях і шкіряних штанях сидить на диванчику в оточенні своїх дорослих синів-Микити і Дені, а також 8-річної дочки Клавдії.
Сімейство стали учасниками однієї з передач, куди прийшли в гості.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Фігуриста дочка Ольги Сумської у вузькій маєчці звела з розуму бюстом, що "підстрибнув": "Подивіться уважно..."
Комаров зі "Світ навиворіт" потрапив у неприємну ситуацію на борту літака: кадри конфузу
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Екс-дружина Андрія Богдана позбавила героя шоу "Холостяк" дару мови глибиною декольте і розрізу: "З козирів зайшла"
Шанувальники почали обговорювати побачене, зазначивши, які всі різні діти у Христини Орбакайте.
"Які вони всі різні«,» Ви прекрасна мама🔥 👏❤️«," Один Дені в маму пішов. Решта в своїх тат", " все прекрасно, але, на мій погляд, при таких дорослих синах слід було б надіти блузу з більш скромним декольте. Вибачте", - висловилися в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Крістіна Орбакайте з'явилася перед усіма в сукні з бездонним декольте, яке нікого не залишило байдужим.
Так, на світському заході артистка покрасувалася в сміливому вбранні – довгій сукні бежевого кольору з тонкої тканини з глибоким вирізом на грудях.
Наряд вдало підкреслив всі принади потягнутої фігури Христини, а переконливо декольте без бюстгальтера прикувало погляди. Свій ніжний образ співачка доповнила хвилястим укладанням і макіяжем в стилі nude.
Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.
Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".
Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте в міні наплювала на вік, заткнувши за пояс молодих зірок: "Стройняшечка!».