Співачку Крістіну Орбакайте показали з усіма її дітьми

Як передає Politeka.net, рідкісне фото з'явилося на одній з фан-сторінок в мережі Instagram.

"Христина з дітками", - йдеться у підписі.

На знімку 49 – річна дочка Пугачової в чорній блузці з глибоким вирізом на грудях і шкіряних штанях сидить на диванчику в оточенні своїх дорослих синів-Микити і Дені, а також 8-річної дочки Клавдії.

Сімейство стали учасниками однієї з передач, куди прийшли в гості.

Шанувальники почали обговорювати побачене, зазначивши, які всі різні діти у Христини Орбакайте.

"Які вони всі різні«,» Ви прекрасна мама🔥 👏❤️«," Один Дені в маму пішов. Решта в своїх тат", " все прекрасно, але, на мій погляд, при таких дорослих синах слід було б надіти блузу з більш скромним декольте. Вибачте", - висловилися в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Крістіна Орбакайте з'явилася перед усіма в сукні з бездонним декольте, яке нікого не залишило байдужим.

Так, на світському заході артистка покрасувалася в сміливому вбранні – довгій сукні бежевого кольору з тонкої тканини з глибоким вирізом на грудях.

Наряд вдало підкреслив всі принади потягнутої фігури Христини, а переконливо декольте без бюстгальтера прикувало погляди. Свій ніжний образ співачка доповнила хвилястим укладанням і макіяжем в стилі nude.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.

Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".

Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте в міні наплювала на вік, заткнувши за пояс молодих зірок: "Стройняшечка!».