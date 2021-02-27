Певицу Кристину Орбакайте показали со всеми ее детьми

Как передает Politeka.net, редкое фото появилось на одной из фан-страниц в сети Инстаграм.

«Кристина с детками», - говорится в подписи.

На снимке 49-летняя дочь Пугачевой в черной блузке с глубоким вырезом на груди и кожаных штанах сидит на диванчике в окружении своих взрослых сыновей – Никиты и Дени, а также 8-летней дочери Клавдии.

Семейство стали участниками одной из передач, куда пришли в гости.

Поклонники принялись обсуждать увиденное, отметив, какие все разные дети у Кристины Орбакайте.

«Какие они все разные», «Вы прекрасная мама🔥👏❤️», «Один Дени в маму пошел. Остальные в своих пап», «Всё прекрасно, но, на мой взгляд, при таких взрослых сыновьях следовало бы надеть блузу с более скромным декольте. Извините», - высказались в сети.

Ранее мы сообщали, что Кристина Орбакайте появилась перед всеми в платье с бездонным декольте, которое никого не оставило равнодушным.

Так, на светском мероприятии артистка покрасовалась в смелом наряде – длинном платье бежевого цвета из тонкой ткани с глубоким вырезом на груди.

Наряд удачно подчеркнул все прелести потянутой фигуры Кристины, а внушительно декольте без бюстгальтера приковало взгляды. Свой нежный образ певица дополнила волнистой укладкой и макияжем в стиле nude.

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".

Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте в мини наплевала на возраст, заткнув за пояс молодых звезд: «Стройняшечка!».