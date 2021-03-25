Певица Кристина Орбакайте, дочь исполнительницы Аллы Пугачевой, показала свою подросшую дочь

Известно, что у Кристины трое детей - двое старших сыновей Никита и Дени, и младшая дочь Клавдия, передает Politeka.net. Девочку певица родила в 2012 году от бизнесмена Михаила Земцова, с которым состоит в браке с 2005 года.

Дочь Пугачевой нередко радует поклонников семейными снимками. Так, в одном из последних постов в Инстаграм Кристина показала свою подросшую дочь.

На снимке белокурая красотка позировала в черном вязаном свитерке поверх темной блузы. Она улыбалась, глядя в камеру, как и ее дочь. Последняя прижалась к матери.

Снимок вышел теплым и семейным.

"Ура, Весенние каникулы! 🌼 🤸", - написала Кристина.

За пять часов публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивые", "Красотки!!!❤️❤️❤️", "Красавицы", "Душа, сияет❤️", "Твои песни всегда у нас в машине..такой позитив ❤️❤️спасибо за песни", "Девочки-красавицы😍😍", "Глаза не отвести от вас обеих 🔥", "А у нас уже заканчиваются, в понедельник в школу😢", "Какие вы красивые и счастливые девчонки! Класс", "☀☀два солнышка!👌👍💋💋💋💐💐💐💐", "Красавицы", "Красавица любимые 😍😍", "Особенно твою песню...муж всегда только её слушает...Она❤️", "Две красоты в одном месте 🙌❤️", "Весенние сияющие красавицы", "Девочки наши светлые❤️❤️❤️👏", "Папина дочка, красивые девчонки", - написали пользователи сети.

Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".

Как сообщала Politeka, Орбакайте смутила внешним видом накануне праздника, как на траур: "Да уж, не могут наши звезды...".