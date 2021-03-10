Российская певица Кристина Орбакайте вернулась к активным гастролям

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором сняла себя крупным планом после концерта. В руках у белокурой красотки красовались цветы. Кристина выглядела очень молодо и свежо, несмотря на то, что отработала целый концерт.

«Спасибо моим любимым зрителям! Мы снова вместе и наши сердца стучат в одном ритме. Я счастлива!», - подписала видео звезда, поблагодарив всех, кто, несмотря на карантинные ограничения, пришел к ней на концерты.

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Поклонники обратили внимание, что с возрастом Кристина становится очень похожей на свою звездную маму Аллу Пугачеву.

«Все больше и больше становитесь похожи на маму», «Кристина, вы супер!!! Счастья, любви вам и вашим близким!», «Кристина, умница! Она талант! И песни зритель, услышать рад!», «С Любовью в Душе! И всегда ждём в своих городах», «На маму похожа», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Кристина Орбакайте не только поет, но также снимается в кино и играет в театре.

Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".

Как сообщала Politeka, Орбакайте смутила внешним видом накануне праздника, как на траур: "Да уж, не могут наши звезды...".

Также Politeka писала, что Орбакайте с бюстом напоказ привела на съемки всех своих детей, редкое фото внуков Пугачевой: "Какие они разные".