У мережі з'явилось рідкісне фото відомої російської співачки Христини Орбакайте разом з батьком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку родини Алли Пугачової у соцмережі.

Так, у мережі опублікували світлину, на якій донька легендарної Пугачової Христина Орбакайте позує поряд зі своїм батьком Миколасом Орбакасом.

"Христина з татом", - йдеться в підписі до фото.

У коментарях шанувальники Христина і родини Пугачової зазначили, що співачка дуже схожа на свого батька.

"У Христини ніс і очі татові", "Чудово, що донька знає і спілкується з батьком, гарною людиною! Заслуга і її, і Алли!", "Христина - копія тата, від Пугачової жодної краплі", "Так, на тата схожа", - пишуть у коментарях.

Як відомо, батькові Христини 75 років. Він народився у Литві, а потім переїхав до Москви, щоб отримати акторську освіту. У 1969 році він познайомився із Пугачовою, а в 1971 році у пари народилася донька Христина. Однак вони були разом недовго - у 1973 році пара розлучилась через постійні гастролі та стрибок популярності Пугачової. Втім, на стосунки Миколаса із донькою це не вплинуло, і вони досі тісно спілкуються.

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