Відома російська співачка Христина Орбакайте показала новий стильний а елегантний образ напередодні 8 березня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, в акаунті Орбакайте з'явилась підбірка фото, на яких вона позує у розкішному чорному костюмі, який підкреслює її струнку фігуру та витончені риси.

"Зустрічаємо найголовніше весняне свято разом! 8 березня, Перший канал, о 10:20 святковий концерт "Освідчення в коханні". Нехай музика, любов і ніжність розпускаються в вашій душі, як перші весняні квіти", - написала вона.

На нових світлинах на Орбакайте можна побачити блузку чорного кольору з об'ємними рукавами, а також чорні брюки і червоні класичні туфлі. Також елегантний образ співачки підкреслено і іншими червоними деталями - візерунками на блузці та червоною помадою на губах.

Також можна помітити, що хоч Орбакайте і вибрала досить стриманий образ, однак зону декольте все ж підкреслила блузкою з вирізом.

У коментарях зірку засипали компліментами, однак були і ті, хто розкритикував артистку за "траурне" вбрання.

"Шикарна", "Гарна", "На весняний концерт в чорному костюмі...", "Не можуть наші зірки порадувати гарним вбранням на свято, вічно в чорному, як на траур", - пишуть у коментарях.

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