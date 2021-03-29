Известная певица Алла Пугачева, примадонна российской эстрады, несмотря на свой возраст продолжает интересовать и радовать публику своими невероятными перевоплощениями, а также историями прошлых концертов

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Алла Борисовна разместила короткий ролик, небольшой эпизод концерта ее и Максима Галкина на сцене, когда певица еще вевла активную концертную деятельность. (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

В кадре появилась она с букетом белых роз и Максим Галкин. Пугачева рассказала забавную историю, которая как нельзя лучше демонстрирует что такое возраст для певицы и актрисы.

"Что такое возраст для певицы, для актрисы и певицы, есть забавная история...", - говорит свой монолог Алла Пугачева. Максим Галкин ее перебивает, мол хватить уже: "Алла, ну, давай уже..."

"Подожди" - процедила сквозь зубы Пугачева, -"Я вспомнила историю одну..."

"Ах, еще одну, ну тогда давай", - соглашается Галкин.

"Так вот где-то год назад, - рассказывает Пугачева, - ко мне в гримерку забегает Лайма Вайкуле, расстроенная, со словами "Алла, Алла, у меня горе". Я ее спрашиваю, что случилась, да Боже мой, а она говорит "Алла, меня уже два месяца не кадрят, это старость", - на этом Пугачева, которая пародировала голос Вайкукле заканчивает историю, а публика взрывается от смеха.

Поклонникам понравилась шутка, рассказанная их кумиром о значении возраста в жизни певиц и актрис, и они прокомментировали ролик:

"Класс 😂😂😂 ", "Вы така молодец! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂👏👏👏👏 ", "Вы супер! 😂😂😂 ", "В конце, что сказала?", "Красотка!", "Наша любимая Алла Борисовна!", - прокомментировали поклонники.

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