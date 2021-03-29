Певица Алла Пугачева, которая уже долгое время является самой известной звездой в России, переборщила с макияжем
Как передает Politeka.net, в 71 год певица все еще ведет активную жизнь, воспитывает двоих детей и даже иногда выбирается на вечеринки со своим молодым мужем Максимом Галкиным. Несмотря на то, что выглядит на свой возраст примадонна замечательно, она постоянно поддается критике в сети. Людям не нравится тот факт, что певица злоупотребляет пластикой, а также часто одевается не по возрасту.
На архивном фото, которое опубликовали на фан-страничке звездного семейства в Инстаграм, Пугачева предстала с ярким макияжем, которым попыталась скрыть следы старости. На фото Алла затонировала лицо, подчеркнула глаза и губы.
«Люди, почему же вы все такие злые?», - подписали фото авторы аккаунта.
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В комментариях под постом оставили как слова критики, так и слова поддержки.
«Алла Борисовна, у вас уже должен быть стойкий иммунитет на злость и зависть!», «Главное не обращайте на злых внимания! Вы лучшая!», «Ее время ушло», «Самая любимая и самая красивая Аллочка», «Не надо завидовать, проживайте свою жизнь», - пишут пользователи сети.
Напомним, что 71-летняя Пугачева поразила внешним видом и дала повод для переживаний: "Дай Вам Бог здоровья...".
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