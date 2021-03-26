Алла Пугачова захопила своєю поведінкою поруч з сином Гаррі
Кадри з Примадонною в звичайному житті ппоявилися на одній з фан-сторінок в Instagram, пише Politeka.net.
"Папараці зняли. Аллочка забирає Гаррі», - сказано в підписі.
На відео Пугачова відображена в простому домашньому вбранні, без макіяжу. А через вітер її волосся виглядало дещо скуйовдженим. Вона підходить до басейну, де тільки що поплавав її син Гаррії, обертає його рушником і забирає.
У кадр потрапила і дочка Примадонни-Ліза.
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У мережі розчулюються тим, як Пугачова поводиться з дітьми, і обурюються робота папараці.
«Матуся....турботлива, любляча матуся....", "І що далі то", "хороша вона просто Аллочка 😍справжня", " у цих папарацій ніякої совісті немає . Не дають людям жити спокійно", " людина насолоджується материнством. Діти бажані і усвідомлені. Не треба рватися, бігти, щось доводити. Є час любити і радіти життю. Вона цінує кожну хвилину щастя", " ось тобі і Алла! Ви молодець! Ось це мама", "Господи як вона любить своїх дітей«," Накупався малюк і швидко в мамині ручки! Діти ростуть в турботі, гармонії і любові», - пишуть в коментарях.
Як відомо, подружжя Максим Галкін і Алла Пугачова виховують 7-річних Лізу і Гаррі.
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