Алла Пугачова захопила своєю поведінкою поруч з сином Гаррі

Кадри з Примадонною в звичайному житті ппоявилися на одній з фан-сторінок в Instagram, пише Politeka.net.

"Папараці зняли. Аллочка забирає Гаррі», - сказано в підписі.

На відео Пугачова відображена в простому домашньому вбранні, без макіяжу. А через вітер її волосся виглядало дещо скуйовдженим. Вона підходить до басейну, де тільки що поплавав її син Гаррії, обертає його рушником і забирає.

У кадр потрапила і дочка Примадонни-Ліза.

У мережі розчулюються тим, як Пугачова поводиться з дітьми, і обурюються робота папараці.

«Матуся....турботлива, любляча матуся....", "І що далі то", "хороша вона просто Аллочка 😍справжня", " у цих папарацій ніякої совісті немає . Не дають людям жити спокійно", " людина насолоджується материнством. Діти бажані і усвідомлені. Не треба рватися, бігти, щось доводити. Є час любити і радіти життю. Вона цінує кожну хвилину щастя", " ось тобі і Алла! Ви молодець! Ось це мама", "Господи як вона любить своїх дітей«," Накупався малюк і швидко в мамині ручки! Діти ростуть в турботі, гармонії і любові», - пишуть в коментарях.

Як відомо, подружжя Максим Галкін і Алла Пугачова виховують 7-річних Лізу і Гаррі.

Нагадаємо, шалену Аллу Пугачову застали з коханцем, кадри побачення вже в мережі: "зняла кофтинку..."

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вразила недитячим виглядом.

Також Politeka писала, що 71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"