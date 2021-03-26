Алла Пугачева восхитила своим поведением рядом с сыном Гарри

Кадры с Примадонной в обычной жизни ппоявились на одной из фан-страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Папарацци засняли. Аллочка забирает Гарри», - сказано в подписи.

На видео Пугачева запечатлена в простом домашнем одеянии, без макияжа. А из-за ветра ее волосы выглядели несколько взлохмаченными. Она подходит к бассейну, где только что поплавал ее сын Гаррии, оборачивает его полотенцем и уносит.

В кадр попала и дочка Примадонны - Лиза.

В Сети умиляются тем, как Пугачева ведет себя с детьми, и возмущаются работа папарацци.

«Мамочка....заботливая, любящая мамочка....», «И что дальше то», «Хорошая она просто Аллочка 😍настоящая», «У этих папараций никакой совести нет . Не дают людям жить спокойно», «Человек наслаждается материнством. Дети желанные и осознные. Не надо рваться, бежать, что-то доказывать. Есть время любить и радоваться жизни. Она ценит каждую минуту счастья», «Вот тебе и Алла! Вы молодец! Вот это мама», «Господи как она любит своих детей», «Накупался малыш и быстро в мамины ручки! Дети растут в заботе, гармонии и любви», - пишут в комментариях.

Как известно, супруги Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают 7-летних Лизу и Гарри.

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