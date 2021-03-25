У мережі показали фото Алли Пугачової зі співаком Сергієм Челобановим в цікавій обстановці

Примадонна ніколи не страждала від нестачі уваги чоловіків. Тільки заміжня вона була п'ять, але крім цього було у артистки чимало романів.

Так, в 1992 році стало відомо про інтрижку Пугачової зі співаком Сергієм Челобановим. Тоді співак якраз випустив кліп» непроханий гість«, де під романтичні рядки " а я твої цілу руки, але розумію що ми нарізно. Ліки я Твоє від нудьги, я для тебе непроханий гість..."милувався з Пугачовою.

Фанати Примадонни розповіли, ще в 1991 році помітили Челобанова поруч з Пугачовою на гастролях у Харкові. І не тільки помітили, а й зняли на фотокамеру.

Артисти мило проводили час просто на газоні. На кадрах, якими поділилася прихильниця, знаменита співачка в коротких шортиках лежить на траві. Поруч з нею молодий фаворит Сергій Челобанов. Алла зняла кофтинку, постелила і вмостилася на ній.

Дівчина, яка опинилася поруч з фотоапаратом зізналася, що дуже переживала, адже в ті часи Пугачова не дуже-то жалувала своїх шанувальників. І всього за день до цього накинулася на фанатку, коли та близько підійшла до співачки з фотоапаратом.

"Дівчата-шанувальниці шипіли на мене:" знімай!", а я була готова провалитися від страху", - розповіла вона.

Однак цього разу Примадонна ніяк не відреагувала.

Нагадаємо, що бурхливий роман зірок естради на початку 90-х років обговорювала вся країна. До моменту знайомства з Пугачовою у Челобанова була дружина Людмила і двоє маленьких синів. Однак музикантів захопила пристрасть. Незважаючи на те, що новий обранець всенародно улюбленої співачки був молодший за неї на 12 років, вона називала його Сергій Васильович. Пугачова і Челобанов жили в цивільному шлюбі більше трьох років. У 1994 році вони розлучилися, і в тому ж році знаменита співачка вийшла заміж за Філіпа Кіркорова.

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