Співачка Алла Пугачова здивувала зовнішністю на фото з дітьми
Як передає Politeka.net, кадри з'явився на Instagram-сторінці її дочки Лізи.
Подружжя Максим Галкін і Алла Пугачова виховують Лізу і Гаррі. У соцмережах всі члени зіркової сім'ї часто показують кадри з життя в своїх мікроблогах.
Цього разу на опублікованому кадрі Алла Борисована була з дітьми без чоловіка-шоумена.
Увагу шанувальників привернув зовнішній вигляд 71-річної співачки.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Настя Каменських без штанів в образі дівчинки-підлітка показала українцям язик: "Посоромилася б..."
Облисілий красень з "Голосу країни" Аксельрод показав, як хвороба змінила його зовнішність: "Молимося"
Нікітюк несподівано відтягнула халатик і показала багрову шкіру: "Як буряк"
Олег Винник, обійнявшись зі своєю маленькою копією, розбередив серця "вовчиць": "Росте..."
Вона виглядала явно не на свій вік, а в коментарях Пугачову і зовсім викрили у використанні сторонніх програм для зміни фото.
"Що з обличчями? Навіщо так сильно...", "Дай вам Бог здоров'я Алла Борисівна", " навіщо так сильно обличчя було фотошопити. Таке відчуття, що з іншої фотографії його взяли і сюди підчепили. Якщо це робила Ліза, то краще не треба. Мама в будь-якому віці прекрасна", "Від Алли залишився 0. Шкода", - писали під постом Примадонни.
Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилося архівне фото зіркової сім'ї, зроблене влітку.
Для прогулянки на пляжі Алла Борисівна вибрала досить сміливий для свого віку наряд - співачка хизувалася в молодіжній сукні-футболці.
Нагадаємо, шалену Аллу Пугачову застали з коханцем, кадри побачення вже в мережі: "зняла кофтинку..."
Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вразила недитячим виглядом.
Також Politeka писала, що 71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"