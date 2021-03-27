Співачка не схожа сама на себе

Співачка Алла Пугачова здивувала зовнішністю на фото з дітьми

Як передає Politeka.net, кадри з'явився на Instagram-сторінці її дочки Лізи.



Подружжя Максим Галкін і Алла Пугачова виховують Лізу і Гаррі. У соцмережах всі члени зіркової сім'ї часто показують кадри з життя в своїх мікроблогах.

Цього разу на опублікованому кадрі Алла Борисована була з дітьми без чоловіка-шоумена.

Увагу шанувальників привернув зовнішній вигляд 71-річної співачки.

Вона виглядала явно не на свій вік, а в коментарях Пугачову і зовсім викрили у використанні сторонніх програм для зміни фото.

"Що з обличчями? Навіщо так сильно...", "Дай вам Бог здоров'я Алла Борисівна", " навіщо так сильно обличчя було фотошопити. Таке відчуття, що з іншої фотографії його взяли і сюди підчепили. Якщо це робила Ліза, то краще не треба. Мама в будь-якому віці прекрасна", "Від Алли залишився 0. Шкода", - писали під постом Примадонни.



Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилося архівне фото зіркової сім'ї, зроблене влітку.

Для прогулянки на пляжі Алла Борисівна вибрала досить сміливий для свого віку наряд - співачка хизувалася в молодіжній сукні-футболці.

Нагадаємо, шалену Аллу Пугачову застали з коханцем, кадри побачення вже в мережі: "зняла кофтинку..."

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вразила недитячим виглядом.

Також Politeka писала, що 71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"