Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, впечатлила эффектным мини

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, похваставшись достоинствами фигуры. Как известно, 24-летняя блондинка вышла замуж за члена звездного семейства в 2017 году. Парочка очень гармонично выглядит и, судя по всему, счастлива вместе.

В одном из своих постов Алена рассказывала, что с возрастом любит проводить время за городом в кругу близких. Парочка часто бывает на даче Аллы Пугачевой, за которой на данный момент присматривает Никита Пресняков.

«Уютные вечера у костра, песни под гитару, прогулки на свежем воздухе, йога — все это моя медитация», - делилась Алена с поклонниками.

На свежем фото модель показала, чем пленила звездного наследника. Красотка позировала в стильном тренче и длинных сапожках. Пикантности образу придали теплые гетры, которые выглядывали из сапожек. Кроме этого, непонятно, что было надето на Алене. Ее стройные ножки радовали взор, а эффектное мини привлекало внимание.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Ты такая шикарная», «Супер», «Я бы следовал за тобой», «какая красотка», «Ножки просто вау», «Милая девушка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что невестка Аллы Пугачевой в мини-юбке приковала взгляды к шикарным ножкам: "Стиль".

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