Московська модель і блогер Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, вразила ніжним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала дуже стримане фото, яке сильно відрізнялося від її пікантних і стильних образів. Дівчина постала в світлій літній сукні в квіти. Сукня була максимально закритою - довгі рукави і довга спідниця. Єдиним натяком на пікантність були розстебнуті гудзики на комірі.

Волосся ефектної блондинки було розпущене. Натуральний макіяж підкреслював природну красу дівчини.

"Почуття легкості і весняного настрою. Цього разу для образу я вибрала елегантну сукню з нової весняно-літньої колекції зі злегка розкльошеною плісированою спідницею. На мій погляд, виглядає дуже жіночно і по-весняному", - підписала фото модель.

У коментарях Красновій залишили масу приємних слів.

"Лялечка, така красива", "красуня", "сукня виглядає круто!", "Ніжність", "просто ідеальна!!! Божественне обличчя!!! Мій ідеал!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Микита Пресняков і Олена Краснова одружилися в 2017 році. Олена з середовища столичної золотої молоді, а Микита може похвалитися зоряним сімейством. На їхньому весіллі були присутні дуже багато зірок.

Нагадаємо, що молода невістка Пугачової в прозорому боді показала, чим заманила в сіті Преснякова:"Ну просто тигриця".

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