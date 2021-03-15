Молоденька модель і блогер Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, похвалилася ідеальною фігуркою на тлі хвиль

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель розмістила фото в якому позує на березі океану в мікрокупальнику.

У кадрі Олена стоїть боком до фотографа, вигинаючись підкреслюючи свою струнку фігуру. дівчина підставила обличчя вітру, волосся її розвіюються на вітрі.

"Океанський бриз", - написала красуня під фото.

Модель обняла себе за плечі, закриваючись від вітру, і засвітивши всі соковиті принади.

Судячи з локації Олена знаходиться в гостях у мами свого чоловіка Христини Орбакайте, яка проживає в Майамі. Відомо, що парочка Олена Краснова і Микита Пресняков в шлюбі з 2017 року. Молоді люди проживають у квартирі, яку презентувала для них Алла Пугачова. Микита займається зараз не тільки творчістю, а й продає спортивні тренажери з батьком молодої дружини.

Ми писали, що молода блогер Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити часто ділиться фото в своєму Instagram-акаунті. Дівчина розмістила фото в світлій літній сукні в квіти. Сукня була максимально закритою-Довгі рукави і довга спідниця. Єдиним натяком на пікантність були розстебнуті гудзики на комірі.

Нагадаємо, що молоденька невістка Пугачової в літній сукні показала, якою неженкою може бути « " ідеал».

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