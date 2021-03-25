Известный российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин удивил помолодевшим видом

Как передает Politeka.net, 44-летний артист показал новое фото на своей странице в Инстаграм. артист отправился на гастроли, оставив жену с детьми дома. После почти года затишья, когда из-за карантина не было концертов, у артиста сейчас началась совершенно другая активная жизнь.

Галкин уже успел побывать в Нижнем Новгороде, который несмотря на сугробы снега даже на балконе отеля она назвал курортом.

Сейчас артист сообщил об очередном элементе его профессиональной деятельности.

«Съёмки полным ходом», - написал он, не сообщив подробностей, но, видимо пользователям Сети они и не понабились. Все внимание оказалось сосредоточенным на внешности Галкина.

«Это после нашего Нижегородского курорта Вы так помолодели?!🤣 Браво, Максим, мы Вас любим», «Какой молоденький! 18 ?», «Опять молодильных яблок наелся», «Ну прям выпускник средней школы 11а класса😄😄😄. Так держать, Макс», «Как же Максим молодо выглядит», «Макс, вы молодеете со страшной скоростью! Это опасно! Когда Вам будет опять лет одиннадцать - Вам запретят жить с взрослой женщиной», «Просто мальчик», - написали в комментариях.

Напомним, 71-летняя Пугачева пощеголяла ножками в молодежном платье перед Галкиным: "35, не больше"

Как сообщала Politeka, сбежавший от Пугачевой и детей Галкин без штанов похвастался новой жизнью.

Также Politeka писала, что Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?".