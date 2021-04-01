Дочери Кристины Орбакайте 30 марта исполнилось девять лет

Родители постарались устроить для дочери роскошный праздник: сняли ресторан и наняли команду веселых аниматоров. Праздник прошел в кругу родных и многочисленных друзей, пишет Politeka.net.

В Сети появилось фото, на котором запечатлены Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и виновницей торжества – Клавдией. Поздравить внучку пришла и Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми – Гарри и Лизой. Также с родными сфоографировался внук Примадонны, сын Орбакайте от предыдущего брака – Никита Пресняков с женой.

При этом пользователей Сети заинтересовало, почему на празднике нет второго сына Орбакайте – Дени Байсарова.

«Не хватает одного сыночка», «На семейном фото нет Денни», «Где Дени?», - спрашивают в комментариях.

На празднике 71-летняя Пугачева появилась в черном узком платье, подчеркнувшим ее фигуру. Также Алла Борисовна добавила к своему наряду широкий ремень, чтобы выделить талию. Примадонна получила множество комплиментов. В Сети отметили, что она постройнела и выглядит помолодевшей.

«Классно, что все вместе», «Алла Борисовна грустная какая-то», «Очень красивая семья», «Большая, дружная семья. Ну что ещё нужно в жизни», «Это счастье», «Все красивые, стильные», «Алла Борисовна Дюймовочка на фоне Галкина», «Алла Борисовна выглядит стильней молодёжки», «Алла Борисовна красивая очень-очень», - пишут в комментариях.

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