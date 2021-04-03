Известный комик, муж Примадонны 44-летний Максим Галкин, удивил перевоплощением в пышногрудую яркую красотку

Как передает Politeka.net, на страничке дочери Елизаветы Галкиной в Инстаграм, которую по всей видимости ведет сам юморист, появился смешной ролик - перевоплощение Галкина в пышногрудую блондинку с красной помадой на губах.

Ролик Галкин, видимо, снял для TikTok. Он появился в джинсах и футболке, подпрыгнул и снова появился уже в образе "мадам". На дамочке была красная рубашка, бежевая юбка с фартухом на завязках. Губы накрашены красной помадой, прическу Галкин поднял, уложив вверх свои собственные локоны. Также он нацепил серьги-клипсы и очки.

"Признавайтесь, как вам образ? 🤣❤️", - поинтересовался Галкин у поклонников.

Стоит сказать, что многомиллионная армия фанатов детей Пугачевой и галкина как мухи на мед слетелись высказать свои эмоции от видео. Многие поддержали артиста, оцениав талант перевоплощения, другим наоборот образ показался чересчур комичным, и они обвинили Галкина, что его понесло...

"Ну на конец то, нашёл себя 😊👍", "На зеркало смотреть супер😂😂", "Понесло🤦‍♀️Ну зачем🤷‍♀️⁉️", "Отличный образ!🔥🔥🔥", "Красивая женщина, но Максим Галкин, лучше", "Смешной👏👏👏", "Миссис Даутфайр в молодости 😁", "Вот умора!", "Мужики не отбирайте у нас одежду Свою носите, а от нашей руки прочь", "Груди внизу, чуть-чуть повыше надо", "Макс тебе очень идёт)", 👍😀", "Ой не надо", "Отвратительно", "Дурень, бедная АЛЛА", "Уже и не очень, всему своё время🤷‍♀️", "А что Алла скажет???", - написали поклонники.

Напомним, что помолодевшая Пугачева рядом с Орбакайте показала, как нужно выглядеть в 71: «Дюймовочка на фоне Галкина»

Как сообщала Politeka, муж Пугачевой Галкин показал своих любимых девочек, еще одна дочечка: "Лиза и Маруся"

Также Politeka писала, что уехавший от Пугачевой Галкин ошеломил переменами во внешности: «Это опасно!»