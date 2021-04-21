Жители деревни Грязь пожаловались на дискомфорт, вызванный соседством Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Деревня Грязь весьма небольшая. Замок знаменитой певицы и шоумена там главная достопримечательность. Рядом с роскошным звездным жилищем расположены одноэтажные домики других жителей, пишет «Sobesednik.ru»

Отмечается, что к Примадонне в деревне далеко не все относятся благосклонно.

Оказалось, что звезда даже помогает некоторым местным, и дарит продуктовые наборы на праздники. При этом остальные обижаются из-за такой выборочности.

«Они подарки дарят только тем, кто живет в бараках, а нам нет. Немножко обидно, но не пойдешь же к ней со словами: «Чего ты и нам продукты не носишь?» Они люди богатые, а мы – бедные. Живем своей жизнью и стараемся ими не интересоваться. Ничем они нам не помогают, для деревни ничего не делают», - рассказала пожилая жительница деревни.

По ее словам, переезд артистки негативно сказался на поселке.

«Поставили забор высотой в три-четыре метра, – сетует старушка. – Раньше был виден пруд, а теперь нет. Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили – то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни», - возмутилась женщина.

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