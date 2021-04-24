Грустные дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина переполошили Сеть
Как передает Politeka.net, снимок школьников Гарри и Лизы появился на фон-страничке в Инстаграм
«В школу как на праздник 😊 Всем доброго утра», - подписано фото.
Однако лица детей говорят скорее о другом, выглядят они не веселыми, на что и обратили внимание пользователи Сети. Также видно, что в школу они несут довольно много вещей.
Фото активно комментируют в Сети.
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«Какой то грустный праздник», «На лице очень виден праздник», «Как будто переезжают😂», «Скорее всего в школу, а как в поход (см только рюкзаков, что рук не хватает у детей)😍 Крепитесь, малыши! Лёгкой дороги вам», «Нагрузили ребенка. Праздника на лице Гарика не видно. Ничего, малыш, грызи науку», «да такая тяжесть эти рюкзаки. А учебники тяжелые, какие были легкие в нашем детстве», «Настроение фотографии, как с картины Федора Решетникова "Опять двойка"», «Нет, похоже, выселяют. С вещами на выход😂😂», «Судя по лицу, точно в школу», - пишут в комментариях.
Ранее Максим Галкин показал, как его дети собираются в школу. При этом его удивило, какие тяжелые у них рюкзаки. Галкин в свойственной ему манере отшутился, что с такими тяжёлыми рюкзаками дети теперь похудеют.
Отметим, Гарри Лиза Галкины пошли в первый класс в 2020 году.
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