Известный пародист и шоумен Макисм Галкин вместе с певицей Аллой Пугачевой воспитывают двоих очаровательных деток

Семь лет назад поклонников семьи Пугачевой потрясла новость о том, что у пары появились двойняшки, Лиза И Гарри, передает Politeka.net. Малыши родились благодаря услугам суррогатной матери.

У деток сразу же появились поклонники, которые создают страницы в Инстаграм. Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали фото дочери Галкина и Пугачеовой.

Модная девочка позировала на зеленом газоне. Малышка была в серебристой куртке, черных лосинах и розовых сапожках. Голову прикрыла черная шапочка.

Лиза смотрела в камеру, придерживая красивую ромашку.

"Всем привет ))", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Красавица", "ЛИЗОЧЕК нашла ЦВЕТОЧЕК!!!😍😍❤️", "Привет,Лиза,солнышко ясное! Всегда смотрю твои публикации,танцы,очень интересно!", "Восхищаюсь этими милыми созданиями!!!Очаровательные детки,спасибо родителям,что растят деток обычными,не пафосными.Просто, обыкновенные детки", "Мальчишки, держитесь"😍🙌❤️", "❤️❤️❤️привет Лиза❤️❤️", "Лиза, ясное солнышко.😍", "Милашка, маленькая прелесть.🤩😍🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, что малыши, Гарри и Лиза, родились 18 сентября 2013 года с разницей в 10 минут. Первой появилась на свет девочка, а затем ее братик.

Напомним, Дети Пугачевой и Галкина очаровали внешностью в красивых нарядах: "Лиза и Гарик вы просто...".

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