Известный пародист и шоумен, муж российской певицы 44-летний Максим Галкин, показал, как выглядела его дочь семь лет назад

Артист вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, воспитывает двоих маленьких детей, Гарри и Лизу, передает Politeka.net. Малыши появились на свет в результате суррогатного материнства 18 сентября 2013 года.

Дети звезд - двойняшки, первой появилась на свет Лиза, а спустя 10 минут ее братик.

Будучи еще младенцами двойняшки стали настоящими звездами. Папарацци постоянно хотели сфотографировать детей Галкина и Пугачевой, после чего первый принял решение сам показывать своих чад в своих соцсетях.

Счастливый отец регулярно выкладывает фото и видео с детьми. В частности, в одном из последних постов шоумен показал Елизавету совсем еще крошечной.

Кудрявая девочка лежала в платьице и улыбалась в камеру.

"2014 год - Елизавете Максимовне полгода 😍", - написал Галкин.

За 20 минут публикация собрала более 80 тысяч лайков и много комментариев:

"Какая прелесть", "😊👼🏼 принцесса", "Невероятная", "Боже, невероятный ребенок! Куколка наша!❤️❤️❤️", "Булочка😍", "Кукла", "Лапочка", "Я подумал,что еще одна....)", "Какая же куколка, какие же у Вас просто обалденные детки😍😍😍!!! Супер воспитание!!!!!🔥❤️", "Ути😍 Прелесть ❤", "Боже какая прелесть❤️ С Днём дочерей!!!", "И сразу видно было, копия Алла", "Оой, какая прелесть😍😍😍", "Кудрявая милаха🔥", "А кудри то какие))))".

Напомним, Дети Пугачевой и Галкина очаровали внешностью в красивых нарядах: "Лиза и Гарик вы просто...".

Как сообщала Politeka, Пугачева щегольнула стройными ножками на каблуках рядом со стильно одетой Лизой: "дочь берет пример с мамы".

Также Politeka писала, Расфуфыренная Пугачева рядом с дочкой напугала видом на случайном фото: "Со старушкой...".