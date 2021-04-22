Поклонники восхитились неувядающей внешностью Аллы Пугачевой, которой неделю назад исполнилось 72 года

Примадонна российской эстрады до сих пор остается в центре внимания несмотря на то, что в последние годы она практически полностью отошла от певческой деятельности. Это не мешает фанатам регулярно публиковать в сети ее снимки, в том числе и архивные, и обсуждать их. Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц певицы появилось ее фото из ресторана.

На снимке Пугачева позирует в каком-то заведении, все столики которого при этом были пустыми. Звезда одета в черное, а на ее лице красуется макияж с темными тенями.

Однако, внимание к себе привлекают в первую очередь волосы певицы. Они выглядят очень густыми и пышными, а очень высокий зачес на макушке кажется неестественным. В комментариях предположили, что это парик или шиньон.

Стоит также отметить, что на фото Пугачева выглядит очень молодо для своего возраста.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать пост.

«Ну просто с Елизаветой одно лицо!», «Единственная и неповторимая, спасибо Вам. Научили нас себя ценить», «Супер звезда! Ей нет равных! Красавица! И возраст не помеха», «Фотошоп делает своё дело, красота», «С каждым годом моложе становитесь, краше, шикарней!!!!! Так держать!!», «Очень красивый парик», «Глазам не верю, неужели», «Паричок новый прикупил, что-ли, отфотошопили, прям красивая», - пишут люди.

Напомним, на старом фото Пугачевой заметили удивительное сходство с младшей дочкой: «Взрослая Лиза!».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина устроила "концерт" звездному отцу: "Ты мой кумир".

Также Politeka писала, что соседи взъелись на Аллу Пугачеву и Галкина, детали конфликта: «Чего ты и нам продукты не носишь?».