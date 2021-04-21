Маленькая дочь Пугачевой и Галкина снова удивила и повеселила публику, видео уже в сети

Как сообщает Politeka.net, звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двух детей-близнецов Гарри и Лизу. Малышей звездной семье на старости лет родила суррогатная мать, а они теперь занимаются их воспитанием. В прошлом году близнецы пошли в первый класс, а также уже успели сняться в рекламе вместе со звездным отцом. Максим Галкин часто снимает детей и семейный досуг, выкладывая ролики и фото в соцсетях.

Также в Instagram есть фан-страницы, посвященные детям Пугачевой и Галкина, где фанаты публикуют забавные кадры из их жизни. так, недавно на одном из таких фан-страниц появилось видео, снятое, судя по голосу за кадром, самим Галкиным. Отец снял свою маленькую дочку в просторной комнате их семейного замка, рядом с портретом примадонны. Как видно, Лиза не против позировать отцу для видео, она весело говорит в объектив: "Бай-бай, Максим Галкин, ты мой кумир!". Однако, после этого быстренько выбегает из комнаты, чем здорово повеселила отца.

В подписи к публикации продублировали слова маленькой Лизы в ролике. А пользователи тут же принялись обсуждать видео, восхищаясь дочкой Пугачевой и Галкина. "Куколка! Актриса", "На папу похожа, юмористка", "Великолепная грация. Браво, Лиза!", "Актриса", "Класс", "Лизок – такая шкодная, классная! Обожаю", "Талантище!", "Девчонка классная", "Куколка, так быстро она выросла. Удачи ей!", "Ну артистка, есть в кого", "Жизнерадостная девочка! Умница и талант! Лизок, только не зазнавайся", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Дети Пугачевой и Галкина очаровали внешностью в красивых нарядах: "Лиза и Гарик вы просто...".

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