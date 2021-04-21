Популярная певица Алла Пугачева, которая недавно отпраздновала свое 72-летие, продолжает быть одной из любимейших артисток в России
Как передает Politeka.net, несмотря на то, что Пугачева уже много лет не дает концерты и не выступает на шоу, за ее жизнью активно следят более 2,8 миллионов фолловеров в Инстаграм. Впрочем, людей, которые интересуются жизнью примадонны с молодым мужем Максимом Галкиным, намного больше.
На одной из фан-страниц опубликовали архивное фото со звездой, на котором примадонна позировала еще до многочисленных перемен во внешности. Фото сопроводили стихотворением.
«В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь,
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое…», - подписали снимок авторы аккаунта.
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В комментариях поклонники звезды оставили ей массу комплиментов. Многие обратили внимание, что на этом фото Алла особенно сильно похожа на свою младшую дочку Лизу, которую ей и Галкину родила суррогатная мать.
«Звезда во все века», «Лиза вылитая мамочка Алла», «Обожаю», «Великолепная Алла Борисовна!», «Огонь», «Взрослая Лиза!», «Роковая соблазнительница», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пугачева произвела фурор на вечеринке рядом с Орбакайте, Галкин может гордиться: «Алла красивее дочки».
Как сообщала Politeka, муж Пугачевой Галкин поразил "превращением" в супергероя, кадры покорили сеть: "Максмэн".
Также Politeka писала, что у знаменитого экс-свата Аллы Пугачевой обнаружили опухоль, в каком он сейчас состоянии: "Злокачественная".