Сім'я Алли Пугачової з розмахом відсвяткувала дев'ятиріччя дочки Христини Орбакайте Клавдії

Батьки постаралися влаштувати для дівчинки розкішне свято: зняли ресторан і найняли команду веселих аніматорів. Свято пройшло в колі рідних і численних друзів. У мережі продовжують з'являтися все нові кадри гуляння. Так, свіжими фото поділився чоловік Примадонни Максим Галкін, пише Politeka.net.

"Яскраві і теплі спогади про день народження Клавочки», - написав він.

На знімках зображені Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим і винуватицею торжества – Клавдією, Алла Пугачова і Максим Галкін, а також їхні діти Гаррі і Ліза.

Знімки активно коментують в мережі, обсипаючи зоряне сімейство компліментами.

На святі 71-річна Пугачова з'явилася в чорній вузькій сукні, яка підкреслила її фігуру. Також Алла Борисівна додала до свого вбрання широкий ремінь, щоб виділити талію.

"Які ви всі світлі, яскраві. Умнички. Я вас всіх дуже люблю. ❤Клавочку з днем народження ще раз", " іменинниця, як Зірочка У щасливих батьків. Велика дружна сім'я! Дай Бог вам щастя", «Алла шикарна», "Пугачова красивіша за дочку», "Ліза красуня, а Гаррі весь в тата", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, втомлена Пугачова у всьому чорному розтривожила мережу: "немає майбутнього"

Як повідомляла Politeka, постаріла Пугачова без макіяжу і перуки розслабилася в руках Галкіна: "тепер видно, що вона справжня…"

Також Politeka писала, що здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "досі не заживає..."