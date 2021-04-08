Известная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, продолжает интересовать поклонников ее творчества и личной жизни

Как передает Politeka.net, в соцсети Инстаграм существует множество фан-страничек популярной звезды. Так на одной из подобных появилось фото постаревшей Пугачевой в халате, без парика и макияжа.

В кадре Пугачева проводит аудиенцию с мужчинами в костюмах, а Максим стоит сзади Пугачевой и заботливо положил руки на плечи своей супруге. Женщина ведет серьезный разговор, ведь ее лицо не озаряет улыбка, на вид Алла Борисовна очень уставшая и грустная.

Поклонники по-разному реагируют на фото, некоторые видят в кадре заботу МаксимаГалкина, который моложе своей избранницы, другие насмехаются, третьи солидарно соглашаются, что вот, мол, Алла Борисовна без фотошопа, макияжа и парика, самая что ни на есть настоящая.

"Это Пугачева???", "Надеюсь АБ об этом ничего не знает😂", "Дай Бог здоровья этой старой женщине с молодой душой!!!", "Очень позитивная фотка.Очень.А что скрывать?Каждый выглядит на свои годы", "Вот теперь она настоящая, без грима, какая и должна быть в свои годы", "Алла Борисовна настоящая", "И без вечного лохматого веника на голове. Пусть уже голова дышит.", - отозвались фолловеры.

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