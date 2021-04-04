Российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин, похвастался новым увлечением своего сына Гарри
Соответствующее видео 44-летний юморист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Галкин сообщил, что его 7-летний сын в последнее время начал фотографировать и у мальчика это неплохо получается.
«У Гарри новое увлечение — он теперь фотограф — к слову, фотки получается хорошие!», — похвастался успехами сына гордый отец.
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На кадрах можно увидеть, как Гарри с фотоаппаратом в руке снимал девочку, которая является подругой его сестры Лизы. Она пришла к ним в гости и позировала перед кадром.
«В гости пришли подружки Лизы и Гарри, наша соседка по деревне Стеша и ее сестра Катя. К слову, часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет — познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне», - сообщил Максим Галкин.
Фолловеры восхитились новым увлечением Гарри, отметив, что мальчик на всё руки мастер.
"Вообще круто!!!молодец.Это так хорошо,когда в таком возрасте такое шикарное хобби,а потом может и профессия)успехов Гарри)",
" Мои двойняшки на детской площадке ток всем люлей раздают 😂 а потом бегут птиц искать".
" Какой молодец! Гарик на все руки мастер.",
"Талантливые детки гениальных родителей🔥",
"Вообще круто!!!молодец.Это так хорошо,когда в таком возрасте такое шикарное хобби,а потом может и профессия)успехов Гарри)",
"Талант! 👍🏻 Четко работает ! 😎", - высказались в сети.
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