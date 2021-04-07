Певица Алла Пугачева покорила внешним видом в красном

Звезда большую часть жизни посвятила себя творчеству, передает Politeka.net. За десятки лет певица заработала любовь фанатов, которые пристально следят за ее жизнью.

Поклонники создают фан-группы посвященные звезде и ее семье. Так, в этот раз в одном из таких аккаунтов пользователи сети решили вспомнить Пугачеву в роковом образе.

Снимок был архивным и видно, что его поддали обработке - лицо артистки сияло и на нем не было ни единой морщинки. Звезда позировала в красном наряде, а на шее у нее был золотой чокер. Макияж сделан с акцентом на глаза.

"Каждый день — чудо. А ведь так и есть, если принять во внимание, каким огромным и насыщенным может стать любое мгновение нашего хрупкого существования", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.

"Молодец красавица", "Любимая Алла Борисовна!❤️", "Верно сказано🙌", " ❤️😍❤️ Прекрасная мадам ", "Каждый день неповторим! Детки растут, мы умнеем! Пусть все будет хорошо! Долгих лет и вам и нам!!❤️", "👍👍😍😍😍🤩🤩🤩❤️❤️❤️ Очаровательная Алла", "Аллочка,вы прекрасны и талантлива, спасибо за ваши выступления,обожаю ,счастья здоровья", "Как же Кристина похожа на маму! Чем старше, тем больше!", "Красивые волосы!! Выглядишь молодо", "Кристина, просто копия", "Алла Борисовна, да вы сами настоящее чудо,а ваша семья и детки - это просто песня!!!!", - написали пользователи сети.

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