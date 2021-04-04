В сети обсуждают снимок Аллы Пугачевой на диване

Как известно, Алла Пугачева не ведет страницы в Инстаграм по примеру супруга Максима Галкина, дочери Кристины Орбакайте или других звезд шоубизнеса. За Примадонну это делают ее поклонники.

Так в одной из фан-страниц, посвящённой жизни и творчеству легендарной певицы, появилась новая фотография, которая собрала множество комментариев.

на снимке певица прилегла на спинку дивана среди подушек. Одета Алла Борисовна во все черное, а ее голову украшает черный бант.

«В нашей жизни есть такие моменты, которые, по-видимому, раскрывают нашу суть. Моменты, которые мы вспоминаем снова и снова.», -написала авторы фан-тсраницы.

Фолловеры уже отреагировали на снимок. Кто-то выразил восхищение Пугачевой как певицей и женщиной. Кто-то попросил ее поберечь себя.

«От любви к женщине родилось все прекрасное на земле. Успехов и здоровья.❤️❤️❤️❤️»,

«Живите ❤️ и радуйтесь каждому мгновению 👏👏👏❤️»,

«Красивая и добрая»,

«Аллочка доброе утро всей твоей семье и береги себя!!!!"

«Вы прекрасны как всегда»,

"Какая вы хорошенькая",

"Да, это так без Вас не интересно, очень Вас люблю!!!!", - высказались в сети.

Напомним, что дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."

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