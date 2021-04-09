71-летняя певица Алла Пугачева продолжает интересовать поклонников, так о подорванном здоровье рассказал ее муж известный комик Максим Галкин

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Галкин разместил несколько кадров нового фильма о Чернобыле и рассказал почему Пугачевой близок этот фильм и трагедия, случившаяся в 1986 году.

Галкин пишет, что «для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни, потому что в далеком 86-ом году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но всё же поехала», - пишет муж знаменитости.

По словам Галкина, у Пугачевой же начались серьезные проблемы со щитовидной железой.

Он оценивает ее поступок как «профессиональный подвиг, и порыв души». А также всем, кого интересует концерт советует посмотреть его в Youtube.

«И до сих пор не заживает рана от воспоминаний об этих зрителях на концерте, большинство из которых были обречены на нездоровье и даже смерть. Перед Аллой сидели самоотверженные люди, герои наших дней», написал Максим.

Поклонники откликнулись и прокомментировали пост:

«Я помню тот концерт по телевизору. Без слёз нельзя было смотреть. А люди в живую рисковали здоровьем и жизнью....», «Для нас, жителей Украины, это не проходящая боль. Спасибо Алле👏👏👏Я помню этот концерт в Припяти ❤️❤️❤️», «В то время, когда информация была закрыта и многие не осознавали весь ужас и масштаб страшной катастрофы, то, что артисты и Алла Борисовна❤ не побоялись приехать туда и выступить, это - самый настоящий подвиг Человека и Артиста!!!👆Такое не каждому под силу. Дай Бог, чтобы подобное не повторилось.🙏», - написали фанаты.

Стоит сказать, что Галкину на момент концерта, было всего лишь 10 лет. Он тогда и подумать не мог, что его будущая жена, 37-летняя Алла Пугачева развлекала пострадавших в зоне отчуждения.

Напомним, что Пугачева с подорванным здоровьем ошарашила подготовкой к собственным похоронам, что известно: "Это будет..."

Как сообщала Politeka, Пугачева после поездки в Украину слегла, тревожный прогноз: "Начались проблемы с..."

Также Politeka писала, что Пугачева что-то сделала: "любовница" Максима Галкина таинственно исчезла, подробности