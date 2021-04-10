Семья Аллы Пугачевой с размахом отпраздновала девятилетие дочери Кристины Орбакайте Клавдии

Родители постарались устроить для девочки роскошный праздник: сняли ресторан и наняли команду веселых аниматоров. Праздник прошел в кругу родных и многочисленных друзей. В Сети продолжают появляться все новые кадры гуляния. Так, свежими фото поделился муж Примадонны Максим Галкин, пишет Politeka.net.

«Яркие и тёплые воспоминания о дне рождения Клавочки», - написал он.

На снимках запечатлены Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и виновницей торжества – Клавдией, Алла Пугачева и Максим Галкин, а также их дети Гарри и Лиза.

Снимки активно комментируют в Сети, осыпая звездное семейство комплиментами.

На празднике 71-летняя Пугачева появилась в черном узком платье, подчеркнувшим ее фигуру. Также Алла Борисовна добавила к своему наряду широкий ремень, чтобы выделить талию.

«Какие вы все светлые, яркие. Умнички. Я вас всех очень люблю. ❤Клавочку с днём рождения ещё раз», «Именинница, как звёздочка у счастливых родителей. Большая дружная семья! Дай Бог Вам счастья», «Алла шикарна», «Пугачева красивее дочки», «Лиза красотка, а Гарри весь в папу», - пишут в комментариях.

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