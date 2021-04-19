75-річний російський музикант Володимир Пресняков нещодавно переніс серйозну операцію

Подробиці того, що сталося він розповів у передачі "Зірки зійшлися».

"Нирку відняли одну. Але люди живуть без неї",-заявив Пресняков-старший.

При цьому дружина артиста Олена Преснякова зазначила, що він їй навіть не відразу їй розповів про хворобу.

Він визнав, що скаржитися не любить. Особливо не поширювався про своє самопочуття і синові-зятю Алли Пугачової Володимиру Преснякову молодшому.

"Став боліти бік, я думав, що там камінь. Є друзі-лікарі. Вони [говорили], ну може камінь, може пісок який», - розповів Пресняков.

Але серйозне обстеження виявило пухлину.

"Злоякісну, першорядну", - підкреслив Пресняков.

Зараз Пресняков проходить хіміотерапію. Дружина в свою чергу зазначила, що всі рекомендації лікарів він дотримується.

"Я досить бадьорий. Шкодую тільки, що вже якийсь час не граю у футбол. Відчуваю, що слабенький", - резюмував він.

Відзначимо також, що екс-чоловік Христини Орбакайте Володимир Пресняков-молодший нещодавно у важкій формі перехворів коронавірусом.

"Я перехворів настільки жорстко, що вийшов ледь живим. Люди, на жаль, не розуміють, наскільки це серйозно, погано і хреново», - розповідав він.

Нагадаємо, відносини Преснякова з Орбакайте тривали з 1986 по 1997 рік. У 1991 році у пари народився син Микита.

Нагадаємо, екс-свекор Алли Пугачової Пресняков вибухнув одкровеннями про лисіючу дружину: "що за словоблуддя..."

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Орбакайте Пресняков опинився між життям і смертю, що відомо: "залишаєшся інвалідом..."

Також Politeka писала, що невістка Пугачової, яка втекла без Преснякова в США, вразила розміром декольте без білизни: "Така шоколадка"