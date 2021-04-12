На бывшего мужа Кристины Орбакайте Владимира Преснякова обрушилось серьезное испытание

Пресняков подхватил коронавирус, и болезнь протекала очень тяжело, пишет "Собоседник.ru".

"Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьезно, плохо и хреново. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребенок", - рассказал артист.

По словам Преснякова, если бы не жена Наталья Подольская, то все могло бы закончиться трагично.

«Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь. Я бы никогда не поехал в больницу. Но она настояла. Когда приехал в клинику, врачи мне сказали: «Чувачок, положение очень серьезное!» Я чудом выкарабкался», - признался артист.

Пресняков добавил, что когда у него исчезнут антитела, то он обязательно сделает прививку от коронавируса.

Напомним, отношения Преснякова с Орбакайте длились с 1986 по 1997 год. Сын — Никита Пресняков. В 1991 году у пары родился сын Никита.

В 2001 году Пресняков женился на модельере Елене Ленской, но брак продлился недолго.

С певицей Натальей Подольской Пресняков стал жить вместе с 2005 года. В 2010 году они отпраздновали свадьбу. В 2015 году у пары родился сын Артемий, а 22 октября 2020 года появился на свет второй сын Подольской и Преснякова - Иван.

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