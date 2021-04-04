Певица Кристина Орбакайте поделилась трогательными видео со своей дочкой
Так, 49-летняя дочь Примадонны Аллы Борисовны Пугачевой опубликована на странице в Instagram ролик с 9-летней Клавдией. Известная исполнительница поздравила фанатов с католической Пасхой, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)
«Мы вас поздравляет с праздником светлой католической Пасхи. Христос Воскресе!!», - говорит Кристина и Клавдия, держась за руки.
Фолловерыи отреагировали моментально. Они поздравили дочь Аллы Пугачевой и ее семью с праздником. Многие отметили, что Кристина очень похожа на свою легендарную мамочку и назвали их «светлыми» и «красивыми».
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За час видео исполнительницы просмотрели более 1 60 тысяч пользователей интернета.
"Такие вы милые! Сразу видно, что так любите друг друга! До чего же хорошая семья!"
"Кристина я вас поздравляю с Католической Пасхой",
"Как же Вы на мамочку похожи❤️)))",
" А я считаю , что мамочка стала с возрастом на Кристину похожа", - пишут в сети.
Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".