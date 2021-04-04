Певица Кристина Орбакайте поделилась трогательными видео со своей дочкой

Так, 49-летняя дочь Примадонны Аллы Борисовны Пугачевой опубликована на странице в Instagram ролик с 9-летней Клавдией. Известная исполнительница поздравила фанатов с католической Пасхой, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

«Мы вас поздравляет с праздником светлой католической Пасхи. Христос Воскресе!!», - говорит Кристина и Клавдия, держась за руки.

Фолловерыи отреагировали моментально. Они поздравили дочь Аллы Пугачевой и ее семью с праздником. Многие отметили, что Кристина очень похожа на свою легендарную мамочку и назвали их «светлыми» и «красивыми».

За час видео исполнительницы просмотрели более 1 60 тысяч пользователей интернета.

"Такие вы милые! Сразу видно, что так любите друг друга! До чего же хорошая семья!"

"Кристина я вас поздравляю с Католической Пасхой",

"Как же Вы на мамочку похожи❤️)))",

" А я считаю , что мамочка стала с возрастом на Кристину похожа", - пишут в сети.

Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".