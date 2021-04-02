Модель Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, показала свежий образ

Как пишет Politeka.net, Алена стала очень популярной после того, как вышла замуж за Никиту Преснякова, внука Аллы Пугачевой. Девушка подрабатывает моделью, хотя родители у красотки довольно богатые. Девушка активно ведет социальные сети, где часто будоражит смелыми образами. Известно, что сейчас невестка Пугачевой уехала без мужа в США, где и сделала фото.

В этот раз красотка позировала в вязаной кофте с большим декольте, ведь сразу стало заметно, что модель без лифчика. Образ Алена дополнила стильным мейкапом, показавшись по грудь на кадре.



Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Роскошная", "Какое красивое фото", "Какая красивая Алена", "Такая шоколадка", "Шикарная", "Алёна, правда, что вы бросили Никиту и уехали на ПМЖ с молодым возлюбленным в Майами?".

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На свежем фото красотка предстала в коротеньком черном платье, которое подчеркнуло ее достоинства. Девушка продемонстрировала свой идеальный профиль, но все взгляды были прикованы к зоне декольте.

«Возвращение к черному», - подписала фото девушка.

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