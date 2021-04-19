75-летний российский музыкант Владимир Пресняков недавно перенес серьезную операцию

Подробности того, что произошло, он рассказал в передаче «Звезды сошлись».

«Почку отняли одну. Но люди живут без нее», – заявил Пресняков-старший.

При этом супруга артиста Елена Преснякова отметила, что он ей даже не сразу ей рассказал о болезни.

Он признал, что жаловаться не любит. Особо не распространялся о своем самочувствии и сыну – зятю Аллы Пугачевой Владимиру Преснякову младшему.

«Стал болеть бок, я думал, что там камень. Есть друзья-врачи. Они [говорили], ну может камень, может песок какой», - рассказал Пресняков.

Но серьезное обследование выявило опухоль.

"Злокачественную, первостадийную", – подчеркнул Пресняков.

Сейчас Пресняков проходит химиотерапию. Супруга в свою очередь отметила, что все рекомендации врачей он соблюдает.

"Я достаточно бодрый. Жалею только, что уже какое-то время не играю в футбол. Чувствую, что слабоват", – резюмировал он.

Отметим также, что экс-супруг Кристины Орбакайте Владимир Пресняков-младший недавно в тяжелой форме переболел коронавирусом.

«Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьезно, плохо и хреново», - рассказывал он.

Напомним, отношения Преснякова с Орбакайте длились с 1986 по 1997 год. В 1991 году у пары родился сын Никита.

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