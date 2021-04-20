Відомий пародист і шоумен, чоловік російської співачки 44-річний Максим Галкін, з'явився в несподіваному образі

Артист відрізняється хорошим почуттям гумору, непозбавленим самоіронії, передає Politeka.net. Для шоу Галкін приміряє абсолютно різні костюми, виступаючи в образах знаменитостей і героїв фільмів.

В цей же раз шоумен здивував зовнішністю, поставши в образі супергероя з плащем і маскою на очах.

"Супергерой 🦸 🏻 ♂ ️ дорого, самовивіз з села", - написав артист.

За три години публікація підкорила мережу, зібравши майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"🔥Максмен😍є похвилинна оплата ?😂 ", "Хто на броньовик залазить з автоматом і в плащі!? Це Макс з чорної грязі, він супергерой! Ващеее🔥 🔥 🔥", " хлопчик не награвся👏 👏 😍 😍", " Максим я обожнюю вашу творчість. Я вважаю вас кращим ведучим на сучасному телебачення", "Містер Ікс з "Принцеса цирку" дуже схожі! 👏 ", "Алла не віддасть)", "перш за все він супер, як чоловік і як батько", " я у своїй просто Сантехнік!", "СуперМен з Грязі 😂", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Максим Галкін вже багато років виступає на сцені, стає частим гостем і ведучим різних шоу на ТБ.

При цьому артист також встигає виховувати своїх дітей, Гаррі і Лізу. Сімейними фото і відео Галкін ділиться у своєму Instagram із завидною регулярністю. Подібні пости викликають захват у шанувальників.

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