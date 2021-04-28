Знаменитый российский шоумен Максим Галкин поделился ранее не публиковавшееся видео с их с Аллой Пугачевой дочкой. На нем девочка была еще совсем маленькая

В прошлом году двойняшки Пугачевой и Галкина Лиза и Гарри пошли в первый класс. В своем Инстаграм счастливый отец то и дело делился кадрами с детьми, показывая, как они взрослеют. На этот раз Галкин решил опубликовать одно из архивных видео, которое он до этого не выкладывал в сеть. Об этом пишет Politeka.net.

На видео маленькая Лиза, которой тогда еще не было и трех лет, играет с игрушечными машинками и рассказывает маме с папой, сколько их у нее.

«И еще машины есть: красненькая и зелененькая», - говорит девочка, а затем роняет машинку под кресло.

За кадром Пугачева интересуется о планах девочки на будущее.

«Много у тебя машинок. А ты когда вырастешь купишь себе большую машину или маленькую?», - спрашивает певица.

Однако Лиза уже поглощена поисками своей укатившейся игрушки. Позже она нашла машинку и продемонстрировала ее родителям.

«Из неопубликованного: Лизе 2,5 года», - подписал кадры Галкин.

Поклонники звездного семейства тут же принялись комментировать видео.

«в 2.5 года, очень развитая. и говорит хорошо и цвета знает. Респект папе и маме», «На Лизу приятно смотреть, что в 2 года, что сейчас», «Так выглядит непосредственность», «Лиза прирожденная актриса. Вся в своих талантливых родителей! Всем здоровья!», «Рано заговорила Лизонька», - пишут люди.

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