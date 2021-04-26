Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина показали умилили трогательным взаимодействием на фоне бассейна

Как известно, в сети то и дело появляются новые фото и видео с маленькими Гарри и Лизой Галкиными. Чаще всего этими кадрами делится их отец. Фанатские страницы никогда не упускают такие снимки и тщательно их коллекционируют. Как сообщает Politeka.net, на одной из таких страниц в Инстаграм появилось новое трогательное фото.

На снимке Гарри и Лиза позируют у бассейна. Мальчик одет в джинсовые шорты и белую майку, а девочка – в розовый халатик.

Гарри мило приобнимает сестренку за плечо и с улыбкой смотрит в камеру, демонстрируя пальцами знак «мир». А вот Лиза забавно надула щечки и смотрит на брата исподлобья, будто затаив обиду или задумав что-то нехорошее. Впрочем, легкая улыбка на лице девочки дает понять, что это она невсерьез.

Поклонники звездного семейства тут же принялись обсуждать это фото.

«Какие же вы родители идеальные, я восхищаюсь всё время вашим воспитанием, вашим умением любить по-настоящему», «Это вообще два из ларца. Обожаю Лизуню и Гари», «Обожаю этих деток, милашки», «Румяные щёчки», «Кристина так на маму не похожа как ее младшая сестра», - пишут люди.

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