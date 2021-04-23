Известный пародист и шоумен, муж российской певицы 44-летний Максим Галкин, похвастался счастливой семьей

Артист вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, воспитывает двоих маленьких детей, Гарри и Лизу, передает Politeka.net.

В одном из интервью пародист рассказал, что когда на свет появились его дети, журналисты не давали покоя, постоянно пытаясь снять малышей. Тогда отец принял решение сам показывать чад на странице в Инстаграме.

Теперь шоумен регулярно записывает видео и выкладывает фото ребятишек.

Так, в одном из последних постов Галкин похвастался семейными кадрами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В ролике Гарри поразил видом, запрятавшись в объемной куртке, а рядом смеялись его сестричка и Пугачева.

"Любимки 😂🥰", - написал Максим.

Примечательно, Пугачева сделала вид, что не узнала сына, спросив: "Что это за маленький лягушонок?".

Всего за две минуты публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Как весело у вас!!!👏👏👏❤️❤️❤️", "счастливая семья, счастливые дети. молодцы. так держать", "Мои любимки!! ❤️❤️❤️", "Какие замечательные дети❤️", "Такие классные 😍😍😍🔥", "😊🙌Милашка❤️❤️❤️😂", "Молодец! Зажигалка🔥🙌👏", "Чудесная семья", "Смешарики❤️❤️❤️😂😂😂", "Супер семья😍", "Накрылась любимка😂😂😂😂!", "Я хахатался", "Хохотунчики наши😍❤️❤️❤️", "Какие же они у вас классные👏Спасибо, что делитесь ❤️ Мои дочурки тройняшки тоже любят поучиться, правда они ещё маленькие🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, что помолодевшая Пугачева рядом с Орбакайте показала, как нужно выглядеть в 71: «Дюймовочка на фоне Галкина»

Как сообщала Politeka, муж Пугачевой Галкин показал своих любимых девочек, еще одна дочечка: "Лиза и Маруся"

Также Politeka писала, что уехавший от Пугачевой Галкин ошеломил переменами во внешности: «Это опасно!»