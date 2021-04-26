Певица Алла Пугачева удивила образом в смелом наряде
Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке ее дочери Лизы.
"Ах, если… Солнце в небе — это очень, очень хорошо!" - процитировала слова песни своей мамы 7-летняя Лиза.
На опубликованном кадре Примадонна предстала в довольно смелом образе.
Облачившись в блузу, которая не скрывала ее плечи и зону декольте, Пугачева позировала на мостике.
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Поклонники были в восторге от неувядающей любимицы, которой менее двух недель назад исполнилось уже 72 года.
"Такое изменение... очень оригинально", "Очень красивая, бесподобно, изящество и элегантность во всём", "Только Алла так в свои годы выглядит. Браво", "О Бог, дай ей уже земной покой, отдых и дальше жить, ведь она ещё так молодо смотрится. Здоровья тебе", "Как всегда чертовски хороша", - писали в комментариях под постом.
Напомним, на старом фото Пугачевой заметили удивительное сходство с младшей дочкой: «Взрослая Лиза!».
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