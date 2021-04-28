Певица Алла Пугачева появилась в обьятиях своего мужа Максима Галкина и озадачила новой внешностью
Как передает Politeka.net, новый снимок появился в Instagram на фан-страничке посвящённой Максиму Галкину.
"Красивые 😍😍😍", - сказано в подписи к фото.
Скорее всего, фото оформляли в фотошопе и перестарались. На опубликованном кадре Примадонна предстала в довольно странном образе - на ее лице красная вуаль и цветок на голове. Но больше всего удивило, что одной брови у артистки нет вообще, а губы сделали такие трендовые и пухлые, что сложно узнать Примадонну.
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Поклонники высказались в комментариях по поводу пухлых губ и неувядающей любимицы, которой недавно исполнилось уже 72 года и ее мужа:
"Аллочка, зачем вы так губы себе малюете. У вас они и так красивые".
"Горошинка мешает！😍😍😍".
"Грустные глаза🙌".
"Макс ты большой молодец ❤️ дай Бог вам с Аллой ,здоровье 🙏🏽💕".
"Губищи обязательно было надувать, весь шарм исчез".
"О Боже, что с Пугачевой?".
"От восторга у меня слова внутри меня!".
"Вот что делает любовь. Светятся счастьем".
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