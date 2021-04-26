Певица Алла Пугачева появилась в компании российских звезд шоу-бизнеса - Валерии, Иосифа Пригожина, Лолиты Милявской и Максима Галкина

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке российской исполнительницы Валерии.

"Игорек, дорогой, спасибо, что всех нас вчера собрал. Как же мы душевно посидели, а про то, что было невозможно весело —само собой ❤️❤️❤️", - написала Валерия.



На опубликованном кадре Примадонна предстала в довольно стильном и молодежном образе.

Облачившись в молодежный черный костюм с белой надписью и кепку под стиль, свой образ Пугачева дополнила красивой сумочкой в таких же тонах. Она позировала во главе стола среди остальных знаменитостей.

Поклонники были в восторге от неувядающей любимицы, которой недавно исполнилось уже 72 года.

"Компания просто бомба, Алла Борисовна, Максим Галкин, ещё и Лолита Милявская, это уже гремучая смесь в хорошем смысле, я думаю было не просто невозможно весело, а в трилионы раз веселее💯💯💯👏👏👏👏👏👏", "Ого, какая компашка 👍👍👍все шикарные! ", "Как всегда чертовски хороша", " Вы же вроде с Милявской не совсем дружны, или мир дружба жвачка?)"- писали в комментариях под постом.

Напомним, на старом фото Пугачевой заметили удивительное сходство с младшей дочкой: «Взрослая Лиза!».

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